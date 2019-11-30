Каммингс: с «Енисеем» нас ждёт тяжёлый матч
Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Каммингс отметил, что краснодарцев ждёт сложный матч.
«Нас ждёт тяжёлый матч, но сейчас у нас отличная атмосфера внутри команды и все настроены только на победу. Необходимо сохранить концентрацию, продемонстрировать свою лучшую игру и максимальное желание. Готовились к этому матчу пять дней и я думаю, что сумели хорошо изучить соперника», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.
Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Енисеем» пройдёт в Красноярске в понедельник 2 декабря в 15:30 по московскому времени.
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