Каммингс: с «Енисеем» нас ждёт тяжёлый матч

Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Каммингс отметил, что краснодарцев ждёт сложный матч.



«Нас ждёт тяжёлый матч, но сейчас у нас отличная атмосфера внутри команды и все настроены только на победу. Необходимо сохранить концентрацию, продемонстрировать свою лучшую игру и максимальное желание. Готовились к этому матчу пять дней и я думаю, что сумели хорошо изучить соперника», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.



Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Енисеем» пройдёт в Красноярске в понедельник 2 декабря в 15:30 по московскому времени.