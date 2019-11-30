Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Каммингс: с «Енисеем» нас ждёт тяжёлый матч

Каммингс: с «Енисеем» нас ждёт тяжёлый матч
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Каммингс отметил, что краснодарцев ждёт сложный матч.

«Нас ждёт тяжёлый матч, но сейчас у нас отличная атмосфера внутри команды и все настроены только на победу. Необходимо сохранить концентрацию, продемонстрировать свою лучшую игру и максимальное желание. Готовились к этому матчу пять дней и я думаю, что сумели хорошо изучить соперника», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.

Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Енисеем» пройдёт в Красноярске в понедельник 2 декабря в 15:30 по московскому времени.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019