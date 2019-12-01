Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Денвер» прервал 6-матчевую победную серию, уступив «Сакраменто»

«Денвер» прервал 6-матчевую победную серию, уступив «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня НБА «Сакраменто Кингз» на своём паркете принимал «Денвер Наггетс», который выигрывал на протяжении последних шести матчей. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 100:97 (17:23, 23:30, 27:18, 23:15, 10:7).

Несмотря на отставание в 13 очков после второй четверти, «Сакраменто» смогли перевернуть ход игры и перевести игру в овертайм к концу четвертой четверти. В овертайме игроки «Кингз» оказались сильнее, переиграв соперника со счётом 10:7.

Лучшим по результативности стал нападающий «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший 30 очков и сделавший 5 подборов и 1 передачу.

В составе «Денвера» лидером по набранным очкам стал защитник Гэри Харрис (25 очков).

«Сакраменто» (8-10) занимает 9-е место в Западной конференции. «Денвер» (13-4) – на 2-м месте.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 97
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Барнс - 30, Хилд - 21, Холмс - 13, Богданович - 10, Бьелица - 10, Джозеф - 6, Джеймс - 6, Феррелл - 2, Дедмон - 2, Ариза, Фокс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Багли III, Суониган
Денвер Наггетс: Харрис - 25, Маррей - 15, Бартон - 14, Грант - 12, Бисли - 11, Пламли - 8, Йокич - 7, Миллсэп - 4, Эрнангомес - 1, Портер, Крэйг, Вандербилт, Моррис, Чанчар, Дозьер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019