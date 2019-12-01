«Денвер» прервал 6-матчевую победную серию, уступив «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня НБА «Сакраменто Кингз» на своём паркете принимал «Денвер Наггетс», который выигрывал на протяжении последних шести матчей. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 100:97 (17:23, 23:30, 27:18, 23:15, 10:7).
Несмотря на отставание в 13 очков после второй четверти, «Сакраменто» смогли перевернуть ход игры и перевести игру в овертайм к концу четвертой четверти. В овертайме игроки «Кингз» оказались сильнее, переиграв соперника со счётом 10:7.
Лучшим по результативности стал нападающий «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший 30 очков и сделавший 5 подборов и 1 передачу.
В составе «Денвера» лидером по набранным очкам стал защитник Гэри Харрис (25 очков).
«Сакраменто» (8-10) занимает 9-е место в Западной конференции. «Денвер» (13-4) – на 2-м месте.
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