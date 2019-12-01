32 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:116.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джоэль Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 22 очка. Также дабл-дабл из 15 очков и 13 результативных передач собрал Бен Симмонс.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Ти Джей Уоррен, набравший 29 очков. 28 очков в свой актив записал Малколм Брогдон. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Домантас Сабонис.
В параллельном матче «Милуоки Бакс» на своей площадке разгромил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 137:96.
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 116
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Харрис - 22, Симмонс - 15, Хорфорд - 15, Коркмаз - 12, Эннис - 9, Нето - 5, Тибулл - 5, Скотт - 4, Ричардсон, Смит, О'Куинн, Милтон, Бёрк, Болден
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 29, Брогдон - 28, Лэмб - 15, Сабонис - 13, Холидэй - 10, Макдермотт - 8, Макконнел - 6, Холидей - 4, Тёрнер - 3, Самнер, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон, Оладипо, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
137 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Миддлтон - 15, Мэттьюз - 14, Лопес - 13, Бендер - 12, Уилсон - 11, Ильясова - 11, Дивинченцо - 10, Хилл - 10, Коннотон - 6, Мейсон - 4, Корвер - 3, Бледсо - 2, Рейнольдс, Браун, Адетокунбо
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 24, Розир - 19, Бриджес - 15, Зеллер - 11, Вашингтон - 7, Уильямс - 6, Монк - 5, Эрнангомес - 5, Батюм - 2, Бэйкон - 2, Макдэниелс, Бийомбо, Мартин, Кидд-Гилкрист, Симмонс
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