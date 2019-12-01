32 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:116.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джоэль Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 22 очка. Также дабл-дабл из 15 очков и 13 результативных передач собрал Бен Симмонс.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Ти Джей Уоррен, набравший 29 очков. 28 очков в свой актив записал Малколм Брогдон. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Домантас Сабонис.

В параллельном матче «Милуоки Бакс» на своей площадке разгромил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 137:96.