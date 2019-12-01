Результаты матчей НБА 30 ноября

30 ноября в регулярном чемпионате НБА было сыграно четыре матча. В первом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» в овертайме переиграл «Денвер Наггетс» (100:97). После первой половины калифорнийцы уступали «Денверу» 17 очков, но сумели отыграться. Лучшим в составе «Кингз» стал Харрисон Барнс, набравший 30 очков. У «Наггетс» 25 баллов — в активе Гэри Харриса.

«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене обыграла «Индиану Пэйсерс» (119:116), прервав победную серию «Пэйсерс» из пяти матчей. В составе пенсильванцев лучшим стал Джоэл Эмбиид — 32 очка и 11 подборов. У «Индианы» 29 баллов в активе Ти Джей Уоррена.

«Милуоки Бакс» на домашней арене уничтожил «Шарлотт Хорнетс» — 137:96. Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо — 26 очков и 9 подборов. У «Хорнетс» 24 очка в активе Девонте Грэма.

«Хьюстон Рокетс» на домашней арене не оставил камня на камне от «Атланты Хоукс» — 158:111. Лучшим в составе техасцев стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. У «Хоукс» 37 очков набрал Трэй Янг.