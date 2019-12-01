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Результаты матчей НБА 30 ноября

Результаты матчей НБА 30 ноября
Баскетбол / НБА 0

30 ноября в регулярном чемпионате НБА было сыграно четыре матча. В первом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» в овертайме переиграл «Денвер Наггетс» (100:97). После первой половины калифорнийцы уступали «Денверу» 17 очков, но сумели отыграться. Лучшим в составе «Кингз» стал Харрисон Барнс, набравший 30 очков. У «Наггетс» 25 баллов — в активе Гэри Харриса.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 97
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Барнс - 30, Хилд - 21, Холмс - 13, Богданович - 10, Бьелица - 10, Джозеф - 6, Джеймс - 6, Феррелл - 2, Дедмон - 2, Ариза, Фокс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Багли III, Суониган
Денвер Наггетс: Харрис - 25, Маррей - 15, Бартон - 14, Грант - 12, Бисли - 11, Пламли - 8, Йокич - 7, Миллсэп - 4, Эрнангомес - 1, Портер, Крэйг, Вандербилт, Моррис, Чанчар, Дозьер

«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене обыграла «Индиану Пэйсерс» (119:116), прервав победную серию «Пэйсерс» из пяти матчей. В составе пенсильванцев лучшим стал Джоэл Эмбиид — 32 очка и 11 подборов. У «Индианы» 29 баллов в активе Ти Джей Уоррена.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 116
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Харрис - 22, Симмонс - 15, Хорфорд - 15, Коркмаз - 12, Эннис - 9, Нето - 5, Тибулл - 5, Скотт - 4, Ричардсон, Смит, О'Куинн, Pelle, Милтон, Бёрк, Болден
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 29, Брогдон - 28, Лэмб - 15, Сабонис - 13, Холидэй - 10, Макдермотт - 8, Макконнел - 6, Холидей - 4, Тёрнер - 3, Самнер, Боуэн, Сэмпсон, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон, Оладипо, Битадзе

«Милуоки Бакс» на домашней арене уничтожил «Шарлотт Хорнетс» — 137:96. Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо — 26 очков и 9 подборов. У «Хорнетс» 24 очка в активе Девонте Грэма.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
137 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Миддлтон - 15, Мэттьюз - 14, Лопес - 13, Бендер - 12, Уилсон - 11, Ильясова - 11, Дивинченцо - 10, Хилл - 10, Коннотон - 6, Мейсон - 4, Корвер - 3, Бледсо - 2, Рейнольдс, Браун, Адетокунбо
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 24, Розир - 19, Бриджес - 15, Зеллер - 11, Вашингтон - 7, Уильямс - 6, Монк - 5, Эрнангомес - 5, Батюм - 2, Бэйкон - 2, Макдэниелс, Бийомбо, Мартин, Кидд-Гилкрист, Симмонс

«Хьюстон Рокетс» на домашней арене не оставил камня на камне от «Атланты Хоукс» — 158:111. Лучшим в составе техасцев стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. У «Хоукс» 37 очков набрал Трэй Янг.

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