Результаты матчей НБА 30 ноября

30 ноября в регулярном чемпионате НБА было сыграно четыре матча. В первом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» в овертайме переиграл «Денвер Наггетс» (100:97). После первой половины калифорнийцы уступали «Денверу» 17 очков, но сумели отыграться. Лучшим в составе «Кингз» стал Харрисон Барнс, набравший 30 очков. У «Наггетс» 25 баллов — в активе Гэри Харриса.
«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене обыграла «Индиану Пэйсерс» (119:116), прервав победную серию «Пэйсерс» из пяти матчей. В составе пенсильванцев лучшим стал Джоэл Эмбиид — 32 очка и 11 подборов. У «Индианы» 29 баллов в активе Ти Джей Уоррена.
«Милуоки Бакс» на домашней арене уничтожил «Шарлотт Хорнетс» — 137:96. Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо — 26 очков и 9 подборов. У «Хорнетс» 24 очка в активе Девонте Грэма.
«Хьюстон Рокетс» на домашней арене не оставил камня на камне от «Атланты Хоукс» — 158:111. Лучшим в составе техасцев стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. У «Хоукс» 37 очков набрал Трэй Янг.
- 1 декабря 2019
-
10:35
-
09:54
-
07:29
-
06:36
-
06:23
-
04:23
-
00:34
- 30 ноября 2019
-
20:37
-
19:38
-
18:56
-
15:57
-
15:44
-
14:55
-
13:54
-
12:59
-
11:16
-
10:50
-
09:53
-
09:22
-
08:35
-
07:45
-
07:04
-
06:50
-
06:45
-
06:36
-
06:28
-
06:13
-
05:51
-
04:31
-
00:55
-
00:31
- 29 ноября 2019
-
23:39
-
22:46
-
21:50
-
20:55