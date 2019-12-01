Ховард: я не знал, что «Вашингтон» обменяет меня в «Мемфис»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард признался, что был удивлён обмену из «Мемфис Гриззлиз» в «Вашингтон Уизардс».
«Я не знал, что меня обменяют. Когда Томми Шепард позвонил мне, думаю, обмен уже был совершён. Он просто сообщил мне это как факт», — приводит слова Дуайта Ховарда The Athletic.
33-летний Ховард подписал с «Вашингтоном» двухлетний договор в позапрошлое межсезонье. В прошлом сезоне из-за травмы спины он принял участие только в 9 встречах регулярного чемпионата. Центровой набирал 12,8 очка и совершал 9,2 подбора за 26 минут игры. В июле 2019 года «Вашингтон»
В нынешнее межсезонье Ховард подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 6,9 очка и совершая 7, 1 подбора.
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