30 очков Тейтума помогли «Бостону» в гостях обыграть «Нью-Йорк»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32). Для «Никс» это поражение стало шестым кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который набрал 30 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились Кемба Уокер (16 очков, 10 передач) и Энес Кантер (11 очков, 11 подборов). 28 очков набрал Джейлен Браун.
В параллельном матче «Бруклин Нетс» дома уступил «Майами Хит» — 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26).
Ещё в одном матче «Мемфис Гриззлиз» в гостях победил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 115:107 (25:21, 23:26, 38:32, 29:28).
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Смит - 17, Барретт - 16, Нокс - 11, Дотсон - 10, Портис - 9, Робинсон - 6, Гибсон - 4, Нтиликина - 3, Эллингтон - 2, Баллок, Аллен, Браздейкис, Трир, Рэбб, Пэйтон, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 28, Уокер - 16, Уонамэйкер - 11, Кантер - 11, Оджелей - 5, Уильямс - 3, Грин - 3, Тайс - 2, Эдвардс, Хэйворд, Смарт, Лэнгфорд, Waters, Пуарье, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 109
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Динуайдди - 29, Харрис - 25, Джордан - 15, Нваба - 10, Принс - 9, Темпл - 7, Пинсон - 5, Аллен - 4, Шамперт - 2, Куруч, Ирвинг, Луваву-Кабарро, Муса, Дюрант, Чендлер, ЛеВерт, Элленсон, Клэкстон
Майами Хит: Горан Драгич - 24, Батлер - 20, Адебайо - 17, Нанн - 11, Уинслоу - 10, Робинсон - 10, Леонард - 9, Хироу - 4, Сильва - 4, Окпала, Джонс, Олиник, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 21, Уиггинс - 18, Калвер - 14, Тиг - 13, Ковингтон - 13, Бэйтс-Диоп - 10, Грэм - 6, Окоги - 5, Напьер - 4, Дьенг - 3, Вонле, Ноуэлл, Маклафлин, Белл, Лейман, Мартин
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 26, Аллен - 13, Кабокло - 12, Джонс - 12, Краудер - 12, Хилл - 11, Мелтон - 9, Гудурич - 8, Андерсон, Игуодала, Морант, Джексон, Кларк, Валанчюнас, Ватанабэ, Кончар
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