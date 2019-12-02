30 очков Тейтума помогли «Бостону» в гостях обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32). Для «Никс» это поражение стало шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который набрал 30 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились Кемба Уокер (16 очков, 10 передач) и Энес Кантер (11 очков, 11 подборов). 28 очков набрал Джейлен Браун.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» дома уступил «Майами Хит» — 106:109 (30:32, 35:26, 16:25, 25:26).

Ещё в одном матче «Мемфис Гриззлиз» в гостях победил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 115:107 (25:21, 23:26, 38:32, 29:28).