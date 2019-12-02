«Цмоки-Минск» одержал первую победу в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ

«Цмоки-Минск» на выезде переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть прошла под диктовку «Калева» и завершилась победой таллинцев со счётом 24:20, однако уже во второй четверти «Цмоки» удалось переломить ход встречи, позволив соперникам набрать за десять минут всего семь очков, в то время, как сами они набрали 20. к большому перерыву счёт на табло был 40:31 в пользу гостей.



В третьем игровом отрезке «Калеву» удалось сократить отставание до 2 очков, однако в заключительной четверти в решающий омемнт сильнее всё же оказались баскетболисты «Цмоки-Минск». ИТоговый счёт встречи — 84:79 (20:24, 20:7, 20:27, 24:21) в пользу минчан.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роберт Лоури, набравший 20 очков. В составе хозяев отличился Кайл Виналес, набравший 28 очков.на выезде переиграл «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть прошла под диктовку «Калева» и завершилась победой таллинцев со счётом 24:20, однако уже во второй четверти «Цмоки» удалось переломить ход встречи, позволив соперникам набрать за десять минут всего семь очков, в то время, как сами они набрали 20. к большому перерыву счёт на табло был 40:31 в пользу гостей.



В третьем игровом отрезке «Калеву» удалось сократить отставание до 2 очков, однако в заключительной четверти в решающий момент сильнее всё же оказались баскетболисты «Цмоки-Минск». Итоговый счёт встречи — 84:79 (20:24, 20:7, 20:27, 24:21) в пользу минчан.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роберт Лоури, набравший 20 очков. В составе хозяев отличился Кайл Виналес, набравший 28 очков.