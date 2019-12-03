В соцсетях появилась форма для извинений перед Кармело Энтони

В социальных сетях стала циркулировать форма извинения перед форвардом «Портленда» Кармело Энтони, сообщает Fadeaway World. Указано, что это форма извинения перед Кармело Энтони. В ней есть две графы — дата и имя того, кто заполняет форму, в также возможность выбрать один из пунктов причины, по которой в игроке сомневались.
Среди них: «СМИ убедили, что с ним всё понятно», «я не смотрел последние матчи», «ретроградный Меркурий» (устойчивое выражение, используемое астрономами, когда что-то без причины идёт не так. — Прим. «Чемпионата»), «я не знаю баскетбола», «я смотрю только на продвинутую статистику», «я завидую Мело».
После этого извиняющийся должен пообещать уважать Энтони и не говорить о нём плохих вещей.
Посмотреть форму извинения можно в «твиттере» Деррика Коулмэна.
Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду, и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета «Хьюстон Рокетс». Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.
В ноябре этого года игрок подписал контракт с «Портлендом». С тех пор он провёл шесть матчей, в которых в среднем набирал 17,7 очка, совершал 6,0 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи.
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