29 очков и 15 подборов Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 132:88.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал на свой счёт 19 очков.

«Милуоки» одержал 12-ю победу подряд, «Нью-Йорк» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Детройт Пистонс», а «Нью-Йорк» встретится с «Денвер Наггетс».

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 117:104.