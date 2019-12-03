29 очков и 15 подборов Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 132:88.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал на свой счёт 19 очков.
«Милуоки» одержал 12-ю победу подряд, «Нью-Йорк» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду.
В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Детройт Пистонс», а «Нью-Йорк» встретится с «Денвер Наггетс».
В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 117:104.
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