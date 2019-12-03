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29 очков и 15 подборов Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Нью-Йорк»

29 очков и 15 подборов Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 132:88.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал на свой счёт 19 очков.

«Милуоки» одержал 12-ю победу подряд, «Нью-Йорк» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Детройт Пистонс», а «Нью-Йорк» встретится с «Денвер Наггетс».

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 117:104.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 88
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Уилсон - 19, Миддлтон - 16, Хилл - 14, Дивинченцо - 11, Адетокунбо - 10, Бледсо - 6, Корвер - 6, Мэттьюз - 6, Коннотон - 5, Лопес - 4, Бендер - 3, Ильясова - 3, Браун, Лопес, Мейсон, Рейнольдс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 19, Дотсон - 15, Трир - 10, Аллен - 9, Гибсон - 7, Портис - 7, Браздейкис - 6, Нокс - 5, Робинсон - 4, Смит - 4, Барретт - 2, Баллок, Моррис, Нтиликина, Пэйтон, Рэбб, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Хилл - 22, Брукс - 19, Мелтон - 16, Аллен - 6, Гудурич - 3, Краудер - 3, Джонс - 2, Кабокло - 2, Андерсон, Валанчюнас, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар, Морант
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 19, Сабонис - 18, Тёрнер - 17, Лэмб - 15, Холидэй - 15, Уоррен - 14, Холидей - 11, Макдермотт - 4, Макконнел - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
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