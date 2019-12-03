Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дерозан убеждён, что Хардену по силам набрать 100 очков в одном матче

Дерозан убеждён, что Хардену по силам набрать 100 очков в одном матче
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан убеждён, что разыгрывающему «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену по силам набрать 100 очков в одном матче.

«Уверен, что при правильном настрое он сможет набрать за матч 100 очков», — приводит слова американца Clutch Points.

Недавно Харден набрал 60 очков лишь за 31 минуту. Это был четвёртый раз в карьере Джеймса, когда он за один матч набрал 60 или более очков. По этому показателю он сравнялся с легендарным Майклом Джорданом. Напомним, что единственным игроком в истории НБА, которому удавалось набрать 100 очков за игру, был Уилт Чемберлен.

Джеймс Харден в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 19 матчах, набирая в них 38,9 очка, собирая 5,9 подбора и совершая 7,8 передачи.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019