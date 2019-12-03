Дерозан убеждён, что Хардену по силам набрать 100 очков в одном матче

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан убеждён, что разыгрывающему «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену по силам набрать 100 очков в одном матче.

«Уверен, что при правильном настрое он сможет набрать за матч 100 очков», — приводит слова американца Clutch Points.

Недавно Харден набрал 60 очков лишь за 31 минуту. Это был четвёртый раз в карьере Джеймса, когда он за один матч набрал 60 или более очков. По этому показателю он сравнялся с легендарным Майклом Джорданом. Напомним, что единственным игроком в истории НБА, которому удавалось набрать 100 очков за игру, был Уилт Чемберлен.

Джеймс Харден в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 19 матчах, набирая в них 38,9 очка, собирая 5,9 подбора и совершая 7,8 передачи.