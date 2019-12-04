Трипл-дабл Батлера помог «Майами» в овертайме обыграть «Торонто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и уступил со счётом 110:121 ОТ (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13). Таким образом, «Рэпторс» прервали свою победную серию, которая составляла семь матчей.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал защитник «Майами» Джимми Батлер, который собрал коллекцию из 22 очков, 13 подборов и 12 передач.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Норман Пауэлл, набравший 23 очка. Дабл-даблами в составе победителей отметились Паскаль Сиакам (15 очков, 12 подборов) и Кайл Лоури (12 очков, 11 передач).
В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Орландо Мэджик» — 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30). Для «Уизардс» это поражение стало третьим кряду.
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