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Трипл-дабл Батлера помог «Майами» в овертайме обыграть «Торонто»

Трипл-дабл Батлера помог «Майами» в овертайме обыграть «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и уступил со счётом 110:121 ОТ (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13). Таким образом, «Рэпторс» прервали свою победную серию, которая составляла семь матчей.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Майами» Джимми Батлер, который собрал коллекцию из 22 очков, 13 подборов и 12 передач.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Норман Пауэлл, набравший 23 очка. Дабл-даблами в составе победителей отметились Паскаль Сиакам (15 очков, 12 подборов) и Кайл Лоури (12 очков, 11 передач).

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Орландо Мэджик» — 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30). Для «Уизардс» это поражение стало третьим кряду.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 121
ОТ
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 23, Ванвлит - 19, Сиакам - 15, Марк Газоль - 14, Ибака - 13, Лоури - 12, Ануноби - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Дэвис - 2, Ponds, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
Майами Хит: Батлер - 22, Робинсон - 22, Адебайо - 18, Уинслоу - 17, Олиник - 16, Леонард - 8, Нанн - 7, Хироу - 6, Джонс - 5, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
120 : 127
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Бил - 42, Дав. Бертанс - 21, Томас - 20, Хатимура - 15, Макрай - 10, Браун - 5, Смит - 5, Бонга - 2, Брайант, Вагнер, Кьоцца, Маинми, Майлз, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Уолл
Орландо Мэджик: Фурнье - 31, Огастин - 24, Фульц - 20, Гордон - 18, Росс - 14, Айзек - 11, Картер-Уильямс - 5, Бамба - 4, Амину, Берч, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
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