50 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 135:133 2ОТ (27:25, 32:38, 22:34, 34:18 11:11, 9:7).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который собрал коллекцию из 50 очков, 9 подборов, 6 передач и 4 перехватов. Очередной трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (19 очков, 10 подборов, 10 передач). Центровой гостей Клинт Капела набрал 22 очка и собрал 21 подбор.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Лонни Уокер, на счету которого 28 очков. Брин Форбс набрал 25 очков, 23 — у Демара Дерозана.