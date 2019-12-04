50 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 135:133 2ОТ (27:25, 32:38, 22:34, 34:18 11:11, 9:7).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который собрал коллекцию из 50 очков, 9 подборов, 6 передач и 4 перехватов. Очередной трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (19 очков, 10 подборов, 10 передач). Центровой гостей Клинт Капела набрал 22 очка и собрал 21 подбор.
Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Лонни Уокер, на счету которого 28 очков. Брин Форбс набрал 25 очков, 23 — у Демара Дерозана.
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
135 : 133
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 28, Форбс - 25, Дерозан - 23, Гэй - 14, Уайт - 12, Миллз - 9, Лайлз - 7, Мюррей - 7, Poeltl - 6, Кэрролл - 2, Ойбанкс - 2, Белинелли, Джонсон, Мету, Олдридж
Хьюстон Рокетс: Харден - 50, Капела - 22, Риверс - 19, Уэстбрук - 19, Маклемор - 11, Такер - 10, Чендлер - 2, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Хаус
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