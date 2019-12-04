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«Сделаем ЦСКА снова великим». «Армейцы» сняли кино в ретростиле

«Сделаем ЦСКА снова великим». «Армейцы» сняли кино в ретростиле
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА представил минифильм «Однажды в ЦСКА», фильм был опубликован на YouTube-канале московского клуба.

В съёмках приняли участие легендарный тренер и телеведущий Владимир Гомельский, Семён Антонов, Никита Курбанов, Коста Куфос и Димитрис Итудис. Участники ленты рассказали историю становления легендарной команды.

Основным слоганом фильма можно назвать фразу «Сделаем ЦСКА снова великим», которая звучит в концовке мини-картины.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале ЦСКА.

В нынешнем сезоне ЦСКА участвует в Евролиге и Единой лиге ВТБ. В рамках Евролиги «армейцы» занимают пятую строчку в турнирной таблице после 11 матчей, одержав в них семь побед и потерпев четыре поражения. В Единой лиге ВТБ ЦСКА идёт на третьей строчке, одержав шесть побед в девяти матчах.

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