«Сделаем ЦСКА снова великим». «Армейцы» сняли кино в ретростиле

Московский ЦСКА представил минифильм «Однажды в ЦСКА», фильм был опубликован на YouTube-канале московского клуба.
В съёмках приняли участие легендарный тренер и телеведущий Владимир Гомельский, Семён Антонов, Никита Курбанов, Коста Куфос и Димитрис Итудис. Участники ленты рассказали историю становления легендарной команды.
Основным слоганом фильма можно назвать фразу «Сделаем ЦСКА снова великим», которая звучит в концовке мини-картины.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале ЦСКА.
В нынешнем сезоне ЦСКА участвует в Евролиге и Единой лиге ВТБ. В рамках Евролиги «армейцы» занимают пятую строчку в турнирной таблице после 11 матчей, одержав в них семь побед и потерпев четыре поражения. В Единой лиге ВТБ ЦСКА идёт на третьей строчке, одержав шесть побед в девяти матчах.
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