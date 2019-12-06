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33 очка Харриса не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Вашингтоном»

33 очка Харриса не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 119:113 (25:33, 40:22, 26:26, 28:32).

Ключевой в этой игре стала вторая четверть, которую игроки «Уизардс» выиграли с преимуществом в 18 очков.

Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, на счету которого 33 очка, 7 подборов и 3 передачи.

Дабл-дабл оформил камерунский центр «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. В его коллекции 26 очков, 21 подбор и 1 передача.

В другом матче на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась гостевой победой со счётом 119:109 (28:34, 27:29, 33:31, 21:25).

Лидером по результативности в этом матче стал защитник «Хьюстона» Бен Маклемор – 28 очков, 2 подбора и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 27, Бил - 26, Дав. Бертанс - 25, Смит - 19, Браун - 8, Маинми - 7, Вагнер - 5, Бонга - 2, Брайант, Кьоцца, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 33, Эмбиид - 26, Симмонс - 17, Нето - 11, Хорфорд - 11, Коркмаз - 8, Тибулл - 5, Эннис - 2, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Ричардсон, Скотт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
109 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Ванвлит - 20, Лоури - 19, Пауэлл - 14, Ибака - 10, Ануноби - 9, Дэвис - 6, Марк Газоль - 5, Холлис-Джефферсон - 2, Ponds, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
Хьюстон Рокетс: Маклемор - 28, Харден - 23, Уэстбрук - 19, Такер - 18, Хаус - 16, Риверс - 9, Капела - 6, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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