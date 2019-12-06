33 очка Харриса не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Вашингтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 119:113 (25:33, 40:22, 26:26, 28:32).
Ключевой в этой игре стала вторая четверть, которую игроки «Уизардс» выиграли с преимуществом в 18 очков.
Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, на счету которого 33 очка, 7 подборов и 3 передачи.
Дабл-дабл оформил камерунский центр «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. В его коллекции 26 очков, 21 подбор и 1 передача.
В другом матче на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась гостевой победой со счётом 119:109 (28:34, 27:29, 33:31, 21:25).
Лидером по результативности в этом матче стал защитник «Хьюстона» Бен Маклемор – 28 очков, 2 подбора и 3 передачи.
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