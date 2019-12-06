Йеребко: «Химкам» нужно запереться и сосредоточиться на Миротиче

Сегодня, 6 декабря, «Химки» проведут матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда Куртинайтиса померится силами с «Барселоной». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился форвард «Химок» Юнас Йеребко, рассказавший о плане на игру.

«Мы должны в очередной раз защитить свою площадку и показать, что дома мы сильны. Нужно сосредоточиться на своей игре. В составе «Барселоны» много хороших игроков, известный тренер, и играют они хорошо. Это отличная команда, но мы должны выйти на площадку, показать свою игру, начиная с защиты.

Главное – «запереться» в защите и от этого отталкиваться при игре в нападении. В их составе есть Никола Миротич, очень талантливый игрок, который хорош на обеих сторонах площадки. Он всегда борется, а также является отличным снайпером, поэтому нам нужно в первую очередь сосредоточиться на нем. Он может забить практически с любой дистанции, в связи с чем мы должны хорошо против него защититься», — приводит слова шведа официальный сайт «Химок».