Попович: на Физдэйла просто переложили ответственность

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал увольнение Дэвида Физдэйла с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс».



«Не знаю, откуда именно пришло решение об увольнении Физдейла, но если от руководства, то это тот случай, когда они обознались. Физдэйл — талантливый молодой тренер, обладающий отличным послужным списком. Глупо думать, что молодой тренер за полторы минуты исправит то, что работало неправильно уже долгое время. На него просто переложили ответственность. Но Физдэйл с этим справится, потому что он хороший тренер», — приводит слова Грега Поповича Bleacher Report.



«Нью-Йорк Никс» проиграл последние восемь встреч в регулярном чемпионате. После 22 матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь четыре победы.



Нынешний сезон был вторым для Физдейла во главе «Никс». В минувшем регулярном чемпионате он сумел добыть с командой лишь 17 побед в 82 встречах. Ранее Дэвид работал главным тренером «Мемфис Гриззлиз». Всего в качестве главного тренера он провёл в НБА 163 матча, одержав в них 67 побед (36,6%) и потерпев 116 поражений.