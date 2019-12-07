Дабл-дабл Уиллиса помог «Нижнему Новгороду» переиграть «Астану»

«Нижний Новгород» на выезде переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Астана» уверенно начала матч, выиграв первую четверть с разницей в пять очков, однако уже во втором игровом отрезке нижегородцы не только отыгрались, но и вышли вперёд на три очка — к большому перерыву счёт на табло был 44:41 в пользу гостей.



В третьей четверти нижегородцы увеличили отрыв ещё на пять очков. В заключительном игровом отрезке «Астана» оказалась чуть сильнее, но для успеха этого не хватило. Итоговый счёт встречи — 84:79 (19:24, 25:17, 28:23, 12:15) в пользу нижегородцев.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даррал Уиллис, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. В составе «Астаны» 25 очков набрал Малкольм Хилл, дабл-дабл на свой счёт записал Душан Ристич, набравший 14 очков и совершивший 10 подборов.