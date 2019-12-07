Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Керр: сделал правильный выбор, когда не пошёл работать в «Нью-Йорк Никс»

Керр: сделал правильный выбор, когда не пошёл работать в «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал увольнение с поста наставника «Нью-Йорк Никс» Дэвида Физдэйла. Керр намекнул на некомпетентность руководства «Никс».

«Если бы несколько лет назад я бы пошёл работать в «Нью-Йорк Никс», то на месте Физдэйла сейчас бы оказался я. Думаю, я сделал правильный выбор, когда не пошёл туда», — приводит слова специалиста на своей странице в «Твиттере» Bleacher Report.

Напомним, об увольнении Физдэйла стало известно поздно ночью 7 декабря мск. «Никс» к тому моменту шли на серии поражений из восьми матчей. Всего в нынешнем регулярном чемпионате команда провела 22 матча, проиграв в восемнадцати из них. Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Миллер.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019