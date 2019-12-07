Керр: сделал правильный выбор, когда не пошёл работать в «Нью-Йорк Никс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал увольнение с поста наставника «Нью-Йорк Никс» Дэвида Физдэйла. Керр намекнул на некомпетентность руководства «Никс».

«Если бы несколько лет назад я бы пошёл работать в «Нью-Йорк Никс», то на месте Физдэйла сейчас бы оказался я. Думаю, я сделал правильный выбор, когда не пошёл туда», — приводит слова специалиста на своей странице в «Твиттере» Bleacher Report.

Напомним, об увольнении Физдэйла стало известно поздно ночью 7 декабря мск. «Никс» к тому моменту шли на серии поражений из восьми матчей. Всего в нынешнем регулярном чемпионате команда провела 22 матча, проиграв в восемнадцати из них. Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Миллер.