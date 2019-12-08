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Е. Пашутин пообещал привить «Локомотиву» агрессивный и результативный баскетбол

Е. Пашутин пообещал привить «Локомотиву» агрессивный и результативный баскетбол
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал своё назначение в краснодарский клуб. Специалист поблагодарил президента «железнодорожников» Андрея Ведищева за предоставленную возможность и пообещал привить команде новый стиль игры.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить Андрея Владимировича Ведищева за приглашение, для меня это большая честь. «Локомотив-Кубань» – это команда с большой историей и отличными болельщиками, которые очень любят баскетбол и по праву считаются одними из самых лучших в России. Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата. С нетерпением жду начала работы, мы все вместе постараемся сделать так, чтобы «Локо» играл агрессивно, результативно и как можно больше побеждал», — цитирует специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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