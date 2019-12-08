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34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»

34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Финикс Санз». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:109.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 34 очка. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Девин Букер, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Рики Рубио (10 очков и 12 передач) Дарио Шарич (13 очков и 12 подборов).

Таким образом, «Хьюстон» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Финикс» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» встретится с «Сакраменто Кингз», а «Финикс Санз» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 109
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Харден - 34, Маклемор - 27, Уэстбрук - 24, Капела - 12, Риверс - 7, Хаус - 5, Сефолоша - 4, Такер - 2, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Хартенштайн, Чендлер
Финикс Санз: Букер - 35, Убре - 19, Бриджес - 14, Шарич - 13, Рубио - 10, Jerome - 6, Джонсон - 6, Камински - 4, Диалло - 2, Бэйнс, Джонсон, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
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