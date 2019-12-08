Дончич повторил достижение Джордана и Робертсона

Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич близок к тому, чтобы превзойти рекорд легендарных Майкла Джордана и Оскара Робертсона. Поздним вечером 7 декабря мск «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА принимал на домашней арене «Нью-Орлеан Пеликанс» и разгромил луизианцев со счётом 130:84. Наибольший вклад в победу внёс Дончич, собравший коллекцию из 26 очков, 9 подборов и 6 передач.

Это был восемнадцатый матч кряду в исполнении словенца, в котором он набирает минимум 20 очков, собирает 5 подборов и совершает 5 передач. Ранее такое достижение покорялось лишь упомянутым Майклу Джордану и Оскару Робертсону.

Уже в следующем матче «Далласа», с «Сакраменто», Дончич может установить новый рекорд лиги.