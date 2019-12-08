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Кузьминскас: матч с «Партизаном» для «Локо» сравним с финалом

Кузьминскас: матч с «Партизаном» для «Локо» сравним с финалом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузьминскас поделился впечатлениями от проигрыша команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором», а также признался, что следующий матч Еврокубка, с «Партизаном», станет для команды едва ли не главным в сезоне.

«Этому поражению нет никаких оправданий. Мы не делали на площадке того, что планировали на тренировках всю неделю. Не выполнили тренерские установки. Проигрывали в защите в игре «один на один» сопернику, уступили в множестве важнейших подборов, позволив игрокам «Автодора» набирать лёгкие очки второго шанса.

Мы должны сделать выводы и подойти к матчу с «Партизаном» во всеоружии. Ближайший матч сравним с финалом. Что касается сегодняшнего поражения, то, конечно, была слабая игра, но сезон в Лиге ВТБ ещё не дошёл даже до экватора, так что у нас есть время восстановить утраченные позиции. До матча в Красноярске у нас всё получалось, так что сейчас нужно собраться и показать свой максимум", — цитирует литовца официальный сайт краснодарского клуба.

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