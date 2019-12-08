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Холлинз: после победы над АСВЕЛом «Зениту» стало чуть легче психологически

Холлинз: после победы над АСВЕЛом «Зениту» стало чуть легче психологически
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками».

«После победы над АСВЕЛом нам стало чуть легче психологически, думаю, все в команде счастливы, что удалось победить. Но теперь нужно строить себя от этой победы, стараться стать ещё лучше. Мы уже играли с «Химками» и знаем, что у этой команды очень много достоинств. Это талантливая команда, которая может играть как в нападении, так и в защите. Если мы хотим победить, то нам, безусловно, нужно будет продемонстрировать агрессивную защиту. Только от обороны и можно строить свою игру», — приводит слова Остина Холлинза официальный сайт санкт-петербургской команды.

Матч «Зенит» — «Химки» пройдёт завтра, 9 декабря.

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