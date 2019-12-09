«Атланта» обыграла «Шарлотт» благодаря 30 очкам Янга
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:107.
Самым результативным в составе гостей стал Трей Янг, набравший 30 очков. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативными стали Майлс Бриджес и Пи Джей Вашингтон, которые набрали по 20 очков.
Таким образом, «Шарлотт» потерпел второе поражение подряд. «Атланта» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Атланта Хоукс» встретится с «Майами Хит».
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Вашингтон - 20, Грэм - 12, Бийомбо - 11, Зеллер - 11, Монк - 9, Розир - 8, Кидд-Гилкрист - 7, Бэйкон - 5, Мартин - 2, Мартин - 2, Батюм, Макдэниелс, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 19, Картер - 17, Лень - 13, Краббе - 11, Хантер - 10, Хаертер - 9, Реддиш - 5, Бембри - 4, Джонс - 2, Фернанду - 2, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес
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