Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Атланта» обыграла «Шарлотт» благодаря 30 очкам Янга

«Атланта» обыграла «Шарлотт» благодаря 30 очкам Янга
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:107.

Самым результативным в составе гостей стал Трей Янг, набравший 30 очков. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативными стали Майлс Бриджес и Пи Джей Вашингтон, которые набрали по 20 очков.

Таким образом, «Шарлотт» потерпел второе поражение подряд. «Атланта» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Атланта Хоукс» встретится с «Майами Хит».

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Вашингтон - 20, Грэм - 12, Бийомбо - 11, Зеллер - 11, Монк - 9, Розир - 8, Кидд-Гилкрист - 7, Бэйкон - 5, Мартин - 2, Мартин - 2, Батюм, Макдэниелс, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 19, Картер - 17, Лень - 13, Краббе - 11, Хантер - 10, Хаертер - 9, Реддиш - 5, Бембри - 4, Джонс - 2, Фернанду - 2, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер, Уоллес
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019