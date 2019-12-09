«Атланта» обыграла «Шарлотт» благодаря 30 очкам Янга

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:107.

Самым результативным в составе гостей стал Трей Янг, набравший 30 очков. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативными стали Майлс Бриджес и Пи Джей Вашингтон, которые набрали по 20 очков.

Таким образом, «Шарлотт» потерпел второе поражение подряд. «Атланта» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Атланта Хоукс» встретится с «Майами Хит».