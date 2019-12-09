Женская юниорская сборная России по баскетболу выиграла международный турнир

В Испании состоялись три международных баскетбольных турнира с участием резервных сборных России, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Сборная, составленная из баскетболисток в возрасте до 15 лет, стала победительницей турнира. В финальном матче девушки со счётом 71:69 обыграли сверстниц из Испании.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в официальном «инстаграме» РФБ.
Также сообщается, что без побед в Испании остались обе мужские команды, на двоих проигравшие все пять матчей.
Юниорки U15
Испания — Россия – 69:71 (19:27, 19:14, 14:13, 17:17)
Россия: Люлина (16), Буланова (13+14 подборов), Кузнецова (11), Степанова (11), Осмулькевич (6), Кириллова (3), Лапушко (3), Мосеевская (3), Седякина (2), Федорова (2), Комарова (1), Кременецкая (0).
- 9 декабря 2019
-
11:42
-
11:06
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:19
-
05:32
-
04:43
-
03:46
-
01:41
- 8 декабря 2019
-
23:45
-
22:31
-
20:32
-
19:38
-
18:57
-
17:48
-
17:37
-
16:21
-
15:23
-
14:55
-
13:57
-
12:47
-
11:49
-
10:59
-
09:43
-
08:26
-
06:39
-
06:27
-
01:55
-
00:18
- 7 декабря 2019
-
23:51
-
23:39
-
22:17
-
21:05
-
20:26