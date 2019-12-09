Женская юниорская сборная России по баскетболу выиграла международный турнир

В Испании состоялись три международных баскетбольных турнира с участием резервных сборных России, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Сборная, составленная из баскетболисток в возрасте до 15 лет, стала победительницей турнира. В финальном матче девушки со счётом 71:69 обыграли сверстниц из Испании.

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Также сообщается, что без побед в Испании остались обе мужские команды, на двоих проигравшие все пять матчей.

Юниорки U15

Испания — Россия – 69:71 (19:27, 19:14, 14:13, 17:17)

Россия: Люлина (16), Буланова (13+14 подборов), Кузнецова (11), Степанова (11), Осмулькевич (6), Кириллова (3), Лапушко (3), Мосеевская (3), Седякина (2), Федорова (2), Комарова (1), Кременецкая (0).