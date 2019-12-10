Кириленко отреагировал на решение ВАДА по России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

«Что касается Олимпиады, я не волнуюсь. Уверен, наши команды поедут на предолимпийский и олимпийский турниры – пусть даже не с флагом России, а в нейтральном статусе. Но мы все понимаем прекрасно, что это всё равно наши российские спортсмены. Но сейчас говорить об этом несколько преждевременно. Мы будем в постоянном контакте с нашими международными партнёрами, чтобы ситуацию держать под контролем.

Мы все примерно готовились к тому, что произошло. Думаю, теперь будут обсуждения ВАДА c МОК о том, что ему будет рекомендовано. Дальше будет известно, что МОК примет для себя и какой будет процедура приглашения или неприглашения атлетов. Все это будет разослано в международные федерации, а затем в национальные. Мы будем в полном контакте с нашими коллегами из ФИБА, смотреть, что нам можно или нельзя.

Конечно, нас всех беспокоит ситуация с флагом и гимном. Но, на мой взгляд, это не самая больная тема, которая нас коснётся. Самое главное, это может коснуться наших резервных сборных. Всё-таки основные команды могут на Олимпиады получать индивидуальные приглашения от МОК.

А вот чемпионаты мира и Европы среди юниорских и молодёжных команд нашим сборным пропускать нельзя, потому что они проходят этап становления, когда закладываются главные навыки в жизни. Для них пропуск соревнований намного более критичен. Я бы хотел прояснить позицию ФИБА и всех международных организаций именно по этому вопросу. Наш резерв не должен зависеть от допинговых скандалов, которые были когда-то у кого-то», — цитирует Кириленко «Р-Спорт».

