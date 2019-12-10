Д'Антони, вероятно, покинет пост тренера «Хьюстон Рокетс» по завершении сезона

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони, вероятнее всего, лишится своего места по завершении сезона, сообщает The Athletic. Шансы специалиста остаться у руля команды сохранятся лишь в том случае, если он приведёт техасцев к титулу.

Отметим, что руководство «Рокетс» в минувшем сезоне с большим трудом договорилось о продлении сотрудничества с Д'Антони, не желая выдавать тому долгосрочный контракт.

Д'Антони работает с «Хьюстон Рокетс» уже четвёртый сезон. В предыдущие три он неизменно добывал с командой более 50 побед, а в сезоне-2017/18 помог коллективу одержать 65 побед и вывел его в финал плей-офф Западной конференции.

В нынешнем чемпионате «Рокетс» после 23 матчей занимает пятое место в турнирной таблице конференции.