Антонов: болельщики «Маккаби» образуют какое-то жёлтое море на трибунах

Защитник ЦСКА Семён Антонов прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги против израильского «Маккаби».



«Команда играет очень хорошо в этом сезоне, очень агрессивно, много борьбы в каждом матче, и их результаты показывают, что они находятся на четвёртом месте, то есть после завтрашнего матча мы можем поменяться местами.



Там играет наш знакомый Отелло Хантер, перед игрой мы увидимся, поболтаем, но во время игры будем по разные стороны. Тяжело играть в таком зале, когда 10-12 тысяч болельщиков и они все образуют какое-то жёлтое море, они поддерживают, и очень сложно во время игры, болельщики шумят, и ты не слышишь ни подсказок со скамейки, ни партнёров во время игры», — сказал Семён Антонов в интервью пресс-службе команды.