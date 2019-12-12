Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 96:87.

Главным героем встреча стал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис собрал дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джонатан Айзек, набравший 19 очков. Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Орландо» потерпел второе поражение кряду. «Лейкерс» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

В следующем матче «Орландо» сыграет с «Хьюстон Рокетс», а «Лейкерс» встретятся с «Майами Хит».