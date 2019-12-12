Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Орландо»

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 96:87.

Главным героем встреча стал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис собрал дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джонатан Айзек, набравший 19 очков. Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Орландо» потерпел второе поражение кряду. «Лейкерс» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

В следующем матче «Орландо» сыграет с «Хьюстон Рокетс», а «Лейкерс» встретятся с «Майами Хит».

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
87 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Айзек - 19, Фурнье - 18, Гордон - 14, Бамба - 13, Берч - 6, Ивунду - 6, Картер-Уильямс - 5, Росс - 4, Огастин - 2, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Магетти, Фразьер, Фульц
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Дадли - 9, Грин - 8, Макги - 8, Карузо - 7, Дэниэлс - 4, Брэдли - 2, Ховард - 2, Horton-Tucker, Адетокунбо, Казинс, Кузма, Кук, Норвелл, Рондо
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019