«Голден Стэйт» проиграл 21-й матч из 26, несмотря на трипл-дабл Грина
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс». Встреча перетекла в овертайм и закончилась поражением «Голден Стэйт» со счётом 122:124.
Дрэймонд Грин («Уорриорз») отметился трипл-даблом, набрав 14 очков, собрав 10 подборов и отдав 12 передач. Самым результативным игроком матча стал Маркус Моррис («Нью-Йорк»), на счету которого дабл-дабл: 36 очков, 10 подборов и 3 передачи.
После этого матча на счету «Голден Стэйт» 5 побед и 21 поражение в 26 матчах. «Никс» одержали пятую победу при 20 поражениях. В настоящий момент эти команды занимают последние места в своих конференциях: «Уорриорз» — в Западной, «Нью-Йорк» — в Восточной.
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 124
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 32, Бёркс - 18, Робинсон - 17, Грин - 14, Крисс - 12, Коли-Стайн - 7, Ли - 6, Луни - 5, Пэскелл - 5, Боумен - 3, Спеллмен - 3, Smailagic, Карри, Пул, Томпсон, Эванс
Нью-Йорк Никс: Моррис - 36, Рэндл - 24, Барретт - 22, Портис - 15, Пэйтон - 14, Робинсон - 9, Нокс - 2, Нтиликина - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
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