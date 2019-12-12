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Куртинайтис: «Альба» по зубам «Химкам»

Куртинайтис: «Альба» по зубам «Химкам»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с немецкой «Альбой».

«Прошлый месяц стал для нас тяжёлым, так как мы провели три матча на выезде, а также на прошлой неделе дома принимали «Барселону», одного из фаворитов Евролиги, где уступили в хорошей борьбе. Мы вернулись в свой ритм, одержав хорошую выездную победу над «Зенитом», командой Евролиги. Впереди немецкая «Альба», команда опасная и быстрая, которая доставила немало хлопот ведущим клубам Евролиги, но нам по зубам. Мы должны справиться с задачей», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

Матч состоится сегодня, 12 декабря, начало — в 20:00 по московскому времени.

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