Куртинайтис: «Альба» по зубам «Химкам»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с немецкой «Альбой».



«Прошлый месяц стал для нас тяжёлым, так как мы провели три матча на выезде, а также на прошлой неделе дома принимали «Барселону», одного из фаворитов Евролиги, где уступили в хорошей борьбе. Мы вернулись в свой ритм, одержав хорошую выездную победу над «Зенитом», командой Евролиги. Впереди немецкая «Альба», команда опасная и быстрая, которая доставила немало хлопот ведущим клубам Евролиги, но нам по зубам. Мы должны справиться с задачей», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.



Матч состоится сегодня, 12 декабря, начало — в 20:00 по московскому времени.