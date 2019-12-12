Уайтхед покинул «Астану», проведя в команде всего два месяца

«Астана» и американский защитник Айзея Уайтхед расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Уайтхэд подписал контракт с казахстанским клубом 10 октября 2019 года.



Ранее Уайтхэд провёл пять месяцев в составе «Локомотива-Кубань», и стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.



15 января 2019 года Айзея подписал двусторонний контракт с «Детройт Пистонс», но так и не сыграл ни в одном матче сезона. Ранее он защищал цвета «Бруклин Нетс».



В нынешнем сезоне Айзейя Уайтхед в пяти встречах Единой лиги ВТБ набирал 9,6 очка и совершал 3,4 подбора за матч.



Уайтхеда в составе казахстанского клуба должен заменить американец Джеймс Флоренс, начинавший сезон в Ливане в клубе «Шампвилль».