Уайтхед покинул «Астану», проведя в команде всего два месяца
«Астана» и американский защитник Айзея Уайтхед расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Уайтхэд подписал контракт с казахстанским клубом 10 октября 2019 года.
Ранее Уайтхэд провёл пять месяцев в составе «Локомотива-Кубань», и стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
15 января 2019 года Айзея подписал двусторонний контракт с «Детройт Пистонс», но так и не сыграл ни в одном матче сезона. Ранее он защищал цвета «Бруклин Нетс».
В нынешнем сезоне Айзейя Уайтхед в пяти встречах Единой лиги ВТБ набирал 9,6 очка и совершал 3,4 подбора за матч.
Уайтхеда в составе казахстанского клуба должен заменить американец Джеймс Флоренс, начинавший сезон в Ливане в клубе «Шампвилль».
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