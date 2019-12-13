22 очка Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче Евролиги с «Маккаби»

Тель-авивский «Маккаби» переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Армейцы» хорошо начали встречу, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в девять очков. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось сократить отставание на два очка — к большому перерыву счёт на табло был 52:45 в пользу ЦСКА.



Однако уже в третьей десятиминутке «Маккаби» смог отыграться и выйти вперёд — игровой отрезок завершился со счётом 21:12. К заключительной четверти ЦСКА уступал два очка, однако, в четвёртой десятиминутке сильнее также оказался «Маккаби». Итоговый счёт встречи — 88:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16).



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. В составе ЦСКА 22 очка набрал Майк Джеймс.