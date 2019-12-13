Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

22 очка Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче Евролиги с «Маккаби»

22 очка Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче Евролиги с «Маккаби»
Баскетбол / Евролига 0

Тель-авивский «Маккаби» переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Армейцы» хорошо начали встречу, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в девять очков. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось сократить отставание на два очка — к большому перерыву счёт на табло был 52:45 в пользу ЦСКА.

Однако уже в третьей десятиминутке «Маккаби» смог отыграться и выйти вперёд — игровой отрезок завершился со счётом 21:12. К заключительной четверти ЦСКА уступал два очка, однако, в четвёртой десятиминутке сильнее также оказался «Маккаби». Итоговый счёт встречи — 88:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. В составе ЦСКА 22 очка набрал Майк Джеймс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
12 декабря 2019, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
90 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Маккаби Т-А: Уилбекин - 22, Хантер - 20, Брайант - 14, Зусман - 13, Эйси - 11, Дорси - 7, Коэн - 3, Авдия, Калояро, Коэн
ЦСКА: Джеймс - 22, Хайнс - 14, Стрелниекс - 10, Боломбой - 9, Бейкер - 7, Хаккетт - 6, Курбанов - 5, Воронцевич - 3, Антонов - 2, Фойгтман - 2, Куфос, Ухов
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019