22 очка Джеймса не спасли ЦСКА от поражения в матче Евролиги с «Маккаби»

Тель-авивский «Маккаби» переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Армейцы» хорошо начали встречу, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в девять очков. Во втором игровом отрезке хозяевам паркета удалось сократить отставание на два очка — к большому перерыву счёт на табло был 52:45 в пользу ЦСКА.
Однако уже в третьей десятиминутке «Маккаби» смог отыграться и выйти вперёд — игровой отрезок завершился со счётом 21:12. К заключительной четверти ЦСКА уступал два очка, однако, в четвёртой десятиминутке сильнее также оказался «Маккаби». Итоговый счёт встречи — 88:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16).
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. В составе ЦСКА 22 очка набрал Майк Джеймс.
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