Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 115:109.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, в его коллекции 38 очков, 13 подборов и 6 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 29 очков и сделавший 1 подбор и 8 передач.
Таким образом, «Филадельфия» одерживает четвёртую победу кряду, а «Бостон» уступает во второй подряд игре.
«Филадельфия» (19:7) занимает 3-е место в Восточной конференции, «Бостон» (17:7) – 4-й.
В другом матче «Кливленд Кавальерс» в гостях одержал победу в овертайме над «Сан-Антонио Спёрс» — 117:109.
НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Уокер - 29, Кантер - 20, Хэйворд - 19, Тайс - 16, Тейтум - 15, Браун - 8, Уонамэйкер - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Харрис - 23, Скотт - 15, Ричардсон - 14, Коркмаз - 7, Симмонс - 7, Тибулл - 6, О'Куинн - 3, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, Нето, Смит, Хорфорд
НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 117
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Олдридж - 18, Уайт - 17, Миллз - 10, Уокер - 10, Белинелли - 9, Гэй - 9, Мюррей - 6, Poeltl - 4, Лайлз - 3, Форбс - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Кливленд Кавальерс: Лав - 30, Секстон - 28, Кларксон - 25, Осман - 15, Гарлэнд - 8, Портер - 5, Деллаведова - 2, Томпсон - 2, Хенсон - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Нэнс, Уэйд
- 13 декабря 2019
-
07:56
-
07:24
-
00:06
- 12 декабря 2019
-
23:06
-
21:52
-
21:39
-
19:29
-
18:20
-
17:22
-
15:47
-
13:28
-
12:24
-
11:48
-
10:00
-
09:27
-
09:00
-
08:07
-
06:51
-
06:10
-
05:50
-
05:40
-
00:45
-
00:45
- 11 декабря 2019
-
23:35
-
22:10
-
20:49
-
19:46
-
18:02
-
17:56
-
16:13
-
14:37
-
13:27
-
12:38
-
10:51
-
09:30
Партнерский контент