Результаты матчей НБА за 12 декабря 2019 года
12 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Филадельфия Сиксерс» в гостях выиграл у «Бостон Селтикс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») сделал дабл-дабл, набрав 38 очков, сделав 13 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 115:109 в пользу «Сиксерс».
«Кливленд Кавальерс» на выезде в овертайме победил «Сан-Антонио Спёрс». Кевин Лав («Кливленд») оформил дабл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 2 передачи. Итоговый счёт — 117:109 в пользу «Кавальерс».
«Даллас Маверикс» в Мехико обыграл «Детройт Пистонс». Лука Дончич («Даллас») отметился трипл-даблом: 41 очко, 12 подборов и 11 передач. Окончательный счёт — 122:111 в пользу «Маверикс».
НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Уокер - 29, Кантер - 20, Хэйворд - 19, Тайс - 16, Тейтум - 15, Браун - 8, Уонамэйкер - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Харрис - 23, Скотт - 15, Ричардсон - 14, Коркмаз - 7, Симмонс - 7, Тибулл - 6, О'Куинн - 3, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, Нето, Смит, Хорфорд
НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 117
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Олдридж - 18, Уайт - 17, Миллз - 10, Уокер - 10, Белинелли - 9, Гэй - 9, Мюррей - 6, Poeltl - 4, Лайлз - 3, Форбс - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Кливленд Кавальерс: Лав - 30, Секстон - 28, Кларксон - 25, Осман - 15, Гарлэнд - 8, Портер - 5, Деллаведова - 2, Томпсон - 2, Хенсон - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Нэнс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Драммонд - 23, Роуз - 19, Моррис - 16, Снелл - 12, Вуд - 10, Гриффин - 10, Кеннард - 8, Браун - 7, Галлоуэй - 2, Мейкер - 2, Фрейзер - 2, King, Боун, Джексон, Думбуйа, Михайлюк, Томас
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Карри - 30, Порзингис - 20, Пауэлл - 9, Брансон - 7, Финни-Смит - 6, Клебер - 5, Джексон - 2, Хардуэй-младший - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович, Райт
НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 99
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Грант - 20, Йокич - 20, Бартон - 15, Харрис - 15, Маррей - 12, Моррис - 11, Миллсэп - 6, Портер - 6, Крэйг - 5, Пламли - 4, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Чанчар, Эрнангомес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Уайтсайд - 33, Энтони - 20, Макколлум - 15, Лиллард - 13, Бэйзмор - 9, Саймонс - 9, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Толливер, Трент-мл., Хезонья, Худ
- 13 декабря 2019
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- 12 декабря 2019
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- 11 декабря 2019
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