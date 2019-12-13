Результаты матчей НБА за 12 декабря 2019 года

12 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» в гостях выиграл у «Бостон Селтикс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») сделал дабл-дабл, набрав 38 очков, сделав 13 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 115:109 в пользу «Сиксерс».

«Кливленд Кавальерс» на выезде в овертайме победил «Сан-Антонио Спёрс». Кевин Лав («Кливленд») оформил дабл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 2 передачи. Итоговый счёт — 117:109 в пользу «Кавальерс».

«Даллас Маверикс» в Мехико обыграл «Детройт Пистонс». Лука Дончич («Даллас») отметился трипл-даблом: 41 очко, 12 подборов и 11 передач. Окончательный счёт — 122:111 в пользу «Маверикс».