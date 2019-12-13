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У главного тренера «Востока-65» нашли наркотики

У главного тренера «Востока-65» нашли наркотики
Баскетбол 0

У Эдуарда Сандлера, главного тренера баскетбольного клуба «Восток-65», выступающего в российской Суперлиге, нашли наркотики, сообщает ИА Sakh.com.

Клубный автомобиль, за рулём которого находился Сандлер, был остановлен сотрудниками ГИБДД в Южно-Сахалинске утром 13 декабря. В результате досмотра в машине была обнаружена бутылка из-под воды, в которой сотрудники полиции заподозрили наркотик.

«При проверке документов водитель вёл себя взволнованно, на вопросы сотрудников полиции отвечал невнятно, в связи с чем было принято решение провести досмотр транспортного средства. В ходе проведения досмотра автомобиля под передним сиденьем был обнаружен полиэтиленовый прозрачный пакет, в котором находилась пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения коричневого цвета, предположительно, наркотическим», — рассказали в управлении ГИБДД по поводу произошедшего.

Сандлер сдал анализы в наркологическом диспансере — следов наркотических веществ обнаружено не было.

Тренер «Востока-65» утверждает, что ему подбросили бутылку с наркотическим веществом. Он подозревает, что это одна из тех бутылок, которыми он пользуется во время матчей. Бутылка оказалась подписана, но но не Сандлером, а Эдуардом Раудом, помощником главного тренера.

«Мне бояться нечего, я не курю, не употребляю. Трезвый. Анализы, смывы спокойно сдам. Типично кановские бандитские методы пошли в ход. Плохо, что в разгар сезона. Будем разбираться», — сказал Сандлер.

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