Бывший комиссар НБА Стерн перенёс операцию после кровоизлияния в мозг

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн перенёс экстренную операцию после кровоизлияния в мозг, сообщает The Athletic. О состоянии Стерна подробностей пока не сообщается.



77-летний бывший комиссар НБА потерял сознание, когда находился в одном из ресторанов в Манхэттене и был срочно госпитализирован.



Стерн являлся комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации с 1984 по 2014 годы, сменив на этой должности Ларри О'Брайена.



«Заслуженный комиссар НБА Дэвид Стерн перенес кровоизлияние в мозг сегодня утром, из-за которого ему сделали экстренную операцию. Наши мысли и молитвы с Дэвидом и его семьей», — подчеркнул нынешний комиссар НБА Адам Сильвер.



К сообщениям поддержки СТерна присоединились и в Европе — Евролига опубликовала послание бывшему комиссару НБА.