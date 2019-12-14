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Куртинайтис: «Калев» — команда интересная и опасная

Куртинайтис: «Калев» — команда интересная и опасная
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».

«Калев» — команда интересная и опасная, хорошо подготовленная тактически, которая со всеми борется. У них хороший тренер Штельмахерс, а также хорошие эстонские игроки, которые вместе играют долгое время. «Калев» по праву занимает место в середине турнирной таблицы, так как обыграл ряд сильных команд.

В первом матче в Эстонии мы одержали уверенную победу, однако две с половиной четверти имели некоторые проблемы, и лишь после большого перерыва переломили игру, благодаря более высокому составу. Для них неважно, где играть — дома или на выезде. Они всегда придерживаются своего плана, играют организованно, и встреча не будет легкой. Мы к этому готовы. При этом хотелось бы дать больше времени тем, кто в последних матчах выходил на площадку не так часто, однако наша цель — победа, и мы приложим для этого все усилия», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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