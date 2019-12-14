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Дабл-дабл Жайте помог «Автодору» победить «Нижний Новгород»

Дабл-дабл Жайте помог «Автодору» победить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Нижний Новгород».

Первая четверть прошла с небольшим преимуществом гостей, что отразилось и в цифрах на табло — 25:22. К большому перерыву нижегородцам удалось нарастить преимущество — 51:46.

Уже в третьей четверти хозяева сумели прибавить и вышли вперёд — 71:69. В заключительном игровом отрезке интрига сохранялась до самого конца, но «Автодор» сумел одержать победу — 92:90.

Самым результативным в составе победителей стал Элджин Кук, набравший 22 очка и собравший 5 подборов. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов собрал Мухаммаду Жайте. У «Нижнего Новгорода» дабл-дабл из 23 баллов и 10 подборов на счету Даррелла Уиллиса.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Нет данных
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
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