Фурнье: «Орландо» проиграл Хардену, а не «Хьюстону»

Один из лидеров «Орландо Мэджик», защитник Эван Фурнье прокомментировал поражение своей команды от «Хьюстон Рокетс» в очередном матче регулярного чемпионата (107:130), отметив, что она проиграла из-за действий одного конкретного игрока — лидера техасцев Джеймса Хардена.

«У меня такое ощущение, что мы проиграли не „Хьюстону“, а лично Хардену. Он по праву претендует на титул MVP. Перед началом матча мы говорили о том, что он будет много бросать. Сегодня он не промахивался», — приводит слова французского баскетболиста Clutch Points.

Напомним, в матче с «Орландо Мэджик» Джеймс Харден набрал 54 очка, реализовав десять трёхочковых. Харден проводит один из лучших сезонов в карьере и близок к средней результативности в 50 очков за матч.