23 очка Джеймса помогли ЦСКА переиграть «Астану»
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Астану». «Армейцы» уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в восемь очков — 29:21. Создав задел, подопечные Итудиса контролировали происходящее на паркете и в дальнейшем нарастили преимущество — 82:68. Лишь в заключительном игровом отрезке ЦСКА немного сбавил обороты и позволил «Астане» минимально сократить отставание. Как бы то ни было, «армейцы» одержали уверенную победу — 104:91.
Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 23 очка и совершивший 5 передач. У «Астаны» лучшим стал Малкольм Хилл, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов на счету Душана Ристича.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
104 : 91
Астана
Нур-Султан, Казахстан
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Воронцевич, Джеймс, Курбанов, Куфос, Лопатин, Стрелниекс, Ухов, Фойгтман, Хайнс, Хаккетт
Астана: Бажин, Гаврилов, Жигулин, Кларк, Литвиненко, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Ристич, Хилл, Хилл, Щербак
- 15 декабря 2019
-
14:57
-
13:34
-
12:43
-
11:41
-
10:08
-
09:12
-
08:05
-
06:40
-
04:16
-
00:25
- 14 декабря 2019
-
23:58
-
22:51
-
22:09
-
20:44
-
19:49
-
19:15
-
17:59
-
16:06
-
14:56
-
12:57
-
11:38
-
10:56
-
09:46
-
08:42
-
08:35
-
08:29
-
07:39
-
06:32
-
06:26
-
05:52
-
05:30
-
03:32
-
00:22
- 13 декабря 2019
-
23:18
-
22:30
Партнерский контент