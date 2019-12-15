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23 очка Джеймса помогли ЦСКА переиграть «Астану»

23 очка Джеймса помогли ЦСКА переиграть «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Астану». «Армейцы» уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в восемь очков — 29:21. Создав задел, подопечные Итудиса контролировали происходящее на паркете и в дальнейшем нарастили преимущество — 82:68. Лишь в заключительном игровом отрезке ЦСКА немного сбавил обороты и позволил «Астане» минимально сократить отставание. Как бы то ни было, «армейцы» одержали уверенную победу — 104:91.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 23 очка и совершивший 5 передач. У «Астаны» лучшим стал Малкольм Хилл, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов на счету Душана Ристича.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
104 : 91
Астана
Нур-Султан, Казахстан
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Воронцевич, Джеймс, Курбанов, Куфос, Лопатин, Стрелниекс, Ухов, Фойгтман, Хайнс, Хаккетт
Астана: Бажин, Гаврилов, Жигулин, Кларк, Литвиненко, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Ристич, Хилл, Хилл, Щербак
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