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Роуз признался, что хочет встать в один ряд с Коби Брайантом

Роуз признался, что хочет встать в один ряд с Коби Брайантом
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деррик Роуз поделился мыслями об адаптации к современной игре.

«Я не только бросаю со средней дистанции. Я нацелен на то, чтобы набирать очки всеми способами. Броски с дистанции увеличивают карьеру. Чем старше становишься, тем лучше адаптируешься к современному баскетболу. Если игра снова придёт к проходам под кольцо и средним броскам, то я хочу делать то же, что делал Коби Брайант. Он — мой пример для подражания.

Коби не менял свой стиль, но на протяжении 20 лет мог оставаться эффективным. Это впечатляет. В НБА не так много людей, у которых бы это получилось, сколь бы великими они ни были. Я хочу, чтобы меня считали одним из таких игроков», — приводит слова Деррика Роуза TalkBasket.

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