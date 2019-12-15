Роуз признался, что хочет встать в один ряд с Коби Брайантом

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деррик Роуз поделился мыслями об адаптации к современной игре.



«Я не только бросаю со средней дистанции. Я нацелен на то, чтобы набирать очки всеми способами. Броски с дистанции увеличивают карьеру. Чем старше становишься, тем лучше адаптируешься к современному баскетболу. Если игра снова придёт к проходам под кольцо и средним броскам, то я хочу делать то же, что делал Коби Брайант. Он — мой пример для подражания.



Коби не менял свой стиль, но на протяжении 20 лет мог оставаться эффективным. Это впечатляет. В НБА не так много людей, у которых бы это получилось, сколь бы великими они ни были. Я хочу, чтобы меня считали одним из таких игроков», — приводит слова Деррика Роуза TalkBasket.