В очередном матче НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась гостевой победой со счётом 130:119 (24:30, 34:27, 41:27, 31:35).

Ключевой в игре стала 3-я четверть, которую игроки «Орландо» завершили с отрывом в «+14».

Лидером по результативности стал разыгрывающий защитник «Пеликанс» Джру Холидэй, на счету которого 29 очков, 4 подбора и 8 передач.

Дабл-даблом в составе «Мэджик» отметился Джонатан Айзек. В его коллекции 21 очко, 11 передач и 3 подбора.

Таким образом, «Нью-Орлеан» уступил в 12-й игре подряд, а «Орландо» прервал свою серию из 3-х поражений кряду.

«Орландо» (12-14) занимает 8-е место Восточной конференции, а «Нью-Орлеан» (6-21) – 14-е на Западе.