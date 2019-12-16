«Нью-Орлеан» уступил в 12-й игре подряд
В очередном матче НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась гостевой победой со счётом 130:119 (24:30, 34:27, 41:27, 31:35).
Ключевой в игре стала 3-я четверть, которую игроки «Орландо» завершили с отрывом в «+14».
Лидером по результативности стал разыгрывающий защитник «Пеликанс» Джру Холидэй, на счету которого 29 очков, 4 подбора и 8 передач.
Дабл-даблом в составе «Мэджик» отметился Джонатан Айзек. В его коллекции 21 очко, 11 передач и 3 подбора.
Таким образом, «Нью-Орлеан» уступил в 12-й игре подряд, а «Орландо» прервал свою серию из 3-х поражений кряду.
«Орландо» (12-14) занимает 8-е место Восточной конференции, а «Нью-Орлеан» (6-21) – 14-е на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
119 : 130
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 29, Редик - 23, Ингрэм - 21, Харт - 20, Хэйс - 10, Болл - 9, Уильямс - 3, Джексон - 2, Фэйворс - 2, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Мелли, Миллер, Мур, Окафор, Читэм
Орландо Мэджик: Айзек - 21, Вучевич - 20, Огастин - 17, Фурнье - 16, Росс - 14, Бамба - 13, Картер-Уильямс - 10, Фульц - 10, Гордон - 9, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
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