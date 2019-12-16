Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» дома обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Никс» и победил со счётом 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21). Для «Наггетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого 25 очков, 10 подборов и 5 передач. 16 очков в составе победителей набрал защитник Уилл Бартон, 15 — у Гэри Харриса.

Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал форвард Маркус Моррис, набравший 22 очка. Близок к дабл-даблу был Джулиус Рэндл (20 очков, 9 подборов). Разыгрывающий Элфрид Пэйтон собрал коллекцию из 10 очков, 11 передач и 7 подборов.