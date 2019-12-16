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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» дома обыграть «Нью-Йорк»

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» дома обыграть «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Никс» и победил со счётом 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21). Для «Наггетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого 25 очков, 10 подборов и 5 передач. 16 очков в составе победителей набрал защитник Уилл Бартон, 15 — у Гэри Харриса.

Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал форвард Маркус Моррис, набравший 22 очка. Близок к дабл-даблу был Джулиус Рэндл (20 очков, 9 подборов). Разыгрывающий Элфрид Пэйтон собрал коллекцию из 10 очков, 11 передач и 7 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Бартон - 16, Харрис - 15, Маррей - 14, Пламли - 14, Грант - 11, Портер - 9, Крэйг - 5, Моррис - 2, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
Нью-Йорк Никс: Моррис - 22, Рэндл - 20, Нтиликина - 13, Нокс - 10, Пэйтон - 10, Портис - 9, Робинсон - 8, Барретт - 7, Гибсон - 6, Аллен, Баллок, Браздейкис, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
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