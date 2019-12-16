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Результаты матчей НБА за 15 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 15 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

15 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), который отметился дабл-даблом, набрав 32 очка, сделав 13 подборов и отдав 7 передач. Его партнёр Энтони Дэвис также сделал дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 101:96 в пользу «Лейкерс».

«Денвер Наггетс» дома победил «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), на счету которого дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 111:105 в пользу «Наггетс».

«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете уступил «Сакраменто Кингз». Самым результативным игроком встречи стал Богдан Богданович («Сакраменто»), который набрал 25 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 100:79 в пользу «Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
119 : 130
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 29, Редик - 23, Ингрэм - 21, Харт - 20, Хэйс - 10, Болл - 9, Уильямс - 3, Джексон - 2, Фэйворс - 2, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Мелли, Миллер, Мур, Окафор, Читэм
Орландо Мэджик: Айзек - 21, Вучевич - 20, Огастин - 17, Фурнье - 16, Росс - 14, Бамба - 13, Картер-Уильямс - 10, Фульц - 10, Гордон - 9, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
107 : 85
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Холидей - 23, Тёрнер - 14, Макконнел - 12, Сабонис - 12, Брогдон - 11, Лэмб - 9, Холидэй - 9, Макдермотт - 6, Уоррен - 6, Самнер - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
Шарлотт Хорнетс: Зеллер - 19, Монк - 14, Грэм - 12, Бийомбо - 11, Бриджес - 10, Мартин - 9, Розир - 3, Макдэниелс - 2, Мартин - 2, Эрнангомес - 2, Кидд-Гилкрист - 1, Franks, Батюм, Бэйкон, Вашингтон, Симмонс, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 89
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Харрис - 16, Джордан - 13, Темпл - 13, Аллен - 8, Луваву-Кабарро - 8, Принс - 8, Нваба - 6, Пинсон - 6, Куруч - 3, Чендлер - 2, Элленсон - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Муса
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 20, Харрис - 17, Ричардсон - 11, Хорфорд - 10, Нето - 8, Скотт - 8, Бёрк - 5, Коркмаз - 4, Эннис - 3, Pelle - 2, О'Куинн - 1, Shayok, Болден, Милтон, Смит, Тибулл, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
96 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 30, Паркер - 12, Джонс - 10, Реддиш - 10, Лень - 9, Хантер - 8, Картер - 7, Хаертер - 5, Краббе - 3, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Коллинс, Парсонс, Тёрнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 27, Колдуэлл-Поуп - 11, Рондо - 11, Грин - 10, Брэдли - 3, Макги - 3, Карузо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кузма, Кук
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Бартон - 16, Харрис - 15, Маррей - 14, Пламли - 14, Грант - 11, Портер - 9, Крэйг - 5, Моррис - 2, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
Нью-Йорк Никс: Моррис - 22, Рэндл - 20, Нтиликина - 13, Нокс - 10, Пэйтон - 10, Портис - 9, Робинсон - 8, Барретт - 7, Гибсон - 6, Аллен, Баллок, Браздейкис, Дотсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
79 : 100
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Коли-Стайн - 14, Ли - 13, Бёркс - 11, Расселл - 8, Грин - 7, Робинсон - 7, Эванс - 7, Пул - 5, Спеллмен - 5, Крисс - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Пэскелл, Томпсон
Сакраменто Кингз: Богданович - 25, Хилд - 19, Багли III - 17, Барнс - 15, Холмс - 9, Джозеф - 7, Ариза - 5, Бьелица - 2, Феррелл - 1, Guy, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
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