Результаты матчей НБА за 15 декабря 2019 года

15 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Атланту Хоукс». Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), который отметился дабл-даблом, набрав 32 очка, сделав 13 подборов и отдав 7 передач. Его партнёр Энтони Дэвис также сделал дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 101:96 в пользу «Лейкерс».
«Денвер Наггетс» дома победил «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), на счету которого дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 111:105 в пользу «Наггетс».
«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете уступил «Сакраменто Кингз». Самым результативным игроком встречи стал Богдан Богданович («Сакраменто»), который набрал 25 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 100:79 в пользу «Кингз».
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