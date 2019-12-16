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Пашутин: матч с «Тофашем» — решающий в регулярном чемпионате Еврокубка

Пашутин: матч с «Тофашем» — решающий в регулярном чемпионате Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Еврокубка краснодарцев с «Тофашем».

«Нам предстоит серьёзная игра. Будем действовать от защиты. Нужно остановить быстрые прорывы «Тофаша», максимально затруднить работу их снайперов. Мехиа, Филлип, Эрмис обладают хорошим дальним броском и забивают с высоким процентом. Нужно не дать почувствовать свою игру Девину Уильямсу, который очень хорош при игре внутри. Нужно играть жёстко, не терять концентрацию ни на минуту, использовать баланс между игрой внутри и на периметре.

Действовать примерно так, как мы играли в предыдущих двух матчах – командно, подстраховывая друг друга, в хорошем темпе. Это решающий матч в регулярном сезоне Еврокубка и мы будем играть только на победу», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.

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