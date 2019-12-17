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Дабл-дабл Уэстбрука и 28 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Уэстбрука и 28 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 109:107.

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Джеймс Харден записал в свой актив 28 очков. Также дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов на свой счёт записал Клинт Капела.

В составе проигравшей команды по дабл-даблу оформили Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов) и Руди Гэй (12 очков и 11 подборов).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Майами Хит». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 118:111.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
109 : 107
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 31, Харден - 28, Маклемор - 17, Капела - 15, Такер - 9, Хаус - 4, Кларк - 3, Риверс - 2, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 19, Форбс - 18, Мюррей - 16, Уайт - 16, Гэй - 12, Дерозан - 12, Лайлз - 8, Миллз - 4, Poeltl - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
118 : 111
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 21, Морант - 20, Мелтон - 16, Джексон - 15, Кларк - 14, Краудер - 10, Брукс - 9, Хилл - 8, Андерсон - 3, Джонс - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Майами Хит: Батлер - 25, Хироу - 22, Нанн - 18, Джонс - 15, Адебайо - 14, Робинсон - 12, Леонард - 3, Сильва - 2, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Олиник, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
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