«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок

В Бурсе завершился матч десятого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором «Тофаш» принимал «Локомотив-Кубань».
Команда Евгения Пашутина неплохо начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в два очка — 28:26, но уже в следующей десятиминутке «Тофаш» перехватил инициативу и на большой перерыв ушёл в статусе лидера — 48:43. В третьей четверти «железнодорожники» сократили отставание до минимума — 62:63.
В конце заключительного игрового отрезка матча «Локомотив-Кубань» уступал «Тофашу» с разницей в шесть очков. Подопечные Пашутина сократили отставание до двух баллов, но отыграться не смогли, не помогла и тактика быстрого фола. В итоге команда из Турции одержала победу со счётом 92:90. При этом «Локо» не реализовал последнее владение в матче.
Таким образом, «Локомотив-Кубань» потерял шансы на выход в следующий этап Еврокубка и покинул турнир.
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