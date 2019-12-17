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«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок

«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок
Баскетбол / Еврокубок 0

В Бурсе завершился матч десятого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором «Тофаш» принимал «Локомотив-Кубань».

Команда Евгения Пашутина неплохо начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в два очка — 28:26, но уже в следующей десятиминутке «Тофаш» перехватил инициативу и на большой перерыв ушёл в статусе лидера — 48:43. В третьей четверти «железнодорожники» сократили отставание до минимума — 62:63.

В конце заключительного игрового отрезка матча «Локомотив-Кубань» уступал «Тофашу» с разницей в шесть очков. Подопечные Пашутина сократили отставание до двух баллов, но отыграться не смогли, не помогла и тактика быстрого фола. В итоге команда из Турции одержала победу со счётом 92:90. При этом «Локо» не реализовал последнее владение в матче.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» потерял шансы на выход в следующий этап Еврокубка и покинул турнир.

Еврокубок. Группа B. 10-й тур
17 декабря 2019, вторник. 20:00 МСК
Тофаш
Бурса, Турция
Окончен
92 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Тофаш: Мехиа - 21, Уайт - 15, Уильямс - 13, Угурлу - 11, Яшар - 11, Филлип - 10, Мустафа - 9, Эрмиш - 2, Атсюрен, Дурмаз, Лойески, Сатыр
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 18, Деккер - 17, Кузминскас - 17, Калниетис - 12, Каммингс - 12, Уильямс - 9, Д. Кулагин - 5, Vedischev, Апич, Ивлев, Ильницкий, Мотовилов
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