«Локо» сражался достойно, но проиграл евросезон. Почему этого не показали болельщикам?

Одна атака в запредельно эмоциональной концовке решила судьбу краснодарцев в Еврокубке. Зрители Матча в это время засыпали под «Зенит».

Главный баскетбол дня – без эфира

Формирование эфирной сетки – дело тонкое. Но иногда этот процесс должен же поддаваться какой-то логике. Краснодар – стремительно растущий город, по неофициальным данным в южной столице России проживает уже более полутора миллионов жителей. И большая их часть интегрируется в новые условия через спорт. Благо, возможностей болеть, заниматься профессионально и просто физкультурой более чем достаточно. И вот, главный баскетбольный клуб Кубани отправляется в Турцию для того, чтобы спасти европейский сезон, а федеральный канал показал матч аутсайдера Евролиги и рядовую игру третьего по ранжиру европейского клубного турнира.

Несколько моих товарищей уснули во время трансляции матча «Зенита». Со всем уважением. Ну настолько рядовой матч, что непонимание игнора феноменальной битвы, которая случилась (и была прогнозируема) в Бурсе, становится ещё больше. По сути, никаких вопросов к Нижнему нет. Команда осадила лидера турнира и билась до сирены, одержав яркую победу. А сегодня осадила и мощный «Басберг».

Пашутин должен стать франшиз-тренером «Локо»

Наставник краснодарцев с момента возвращения его на тренерский мостик «Локо-Кубань» показывал, что отлично понимает, что нужно делать. Есть такое понятие в английском языке – коучинг. Говоря простым русским языком – это мастерство управления игрой. Это опыт, понимание и контроль. Евгений не злоупотреблял тайм-аутами и излишними эмоциями. Если что-то шло не так у конкретного баскетболиста, он приземлял его на скамейку и тренерский штаб корректировал ошибки.

Спасать сезон «Локомотива-Кубань» призван Евгений Пашутин В Единую лигу вернулся самый опытный российский наставник.

И никто не орал в лицо Дмитрию Кулагину, нет. Всё было максимально профессионально. Игра несколько раз ускользала из рук краснодарский парней, но работа штаба возвращала ребят в игру. Мы очень хотим знать, чего стоило Пашутину и его коллегам вернуть команду в игру в последние 2 минуты матча. Поклонники «железнодорожников» давно не видели такой грамотной и деликатной работы. И это во время ключевого матча сезона.

Ключевой отрезок матча

Можно наполнить репортаж кучей банальных фраз о том, что игра шла как на качелях, что обе команды не имели право отступать и т.д. Матч, который многие болельщики смогут посмотреть уже после того, как мы опубликуем этот материал, получился невероятным. За 110 секунд до сирены «Локомотив» уступал хозяевам 11 очков. По сути, этот отрыв казался ключевым, вытащить матч, в котором у хозяев полетело всё, что они бросали, представлялось фантастикой.

Но ротация и напор перевернули игру. За 9 секунд до окончания четвёртой десятиминутки, краснодарцы сократили отставание до 2 очков. Это был захватывающий и классический клатч. Кузминскас пожертвовал собой (5-й фол) и сфолил на Махаймини. Это было не лучшее решение для «Тофаша». Мустафа промазал дважды, подбор забрал Деккер, который рванул в проход… Сэм сразу принял решение, что именно он решит исход матча. Но решить нужно было вопрос прохода в овертайм.

Пашутина нужно оставлять на стратегически долгий срок

Судьба европейского сезона решалась неподготовленным броском из-за дуги. К этому привела длинная цепь событий, которая никак не связана с новым тренером «Локо». Нужно сказать команде спасибо за то, что игроки и тренерский штаб сплотились, сумели собраться и выдать отличный игровой отрезок. Да, Сэм не попал из-за дуги, да, варианты были, но команда доказала, что она единый механизм, способный решать локальные задачи.

В настоящий момент, «железнодорожники» остались с одной задачей – пошуметь в Единой лиге ВТБ.

Тренерский штаб должен получить время и возможности перестроить команду и создать такой коллектив, который сумеет в следующем сезоне разнести всех и везде. Ну и Дмитрия Кулагина подготовить к квалификации на Олимпийские игры.

«Локо» возвращается в Краснодар в высоко поднятой головой, команда выдала невероятно эмоциональный спектакль. Жаль, что большинство болельщиков увидят его развязку в тот момент, когда парни Пашутина спустятся по трапу на взлётно-посадочную полосу аэропорта имени Екатерины Великой. Как мы можем поднять интерес к баскетболу, если сливаем из прямого эфира такие матчи?!