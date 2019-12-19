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36 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче Евролиги с «Олимпиакосом»

36 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче Евролиги с «Олимпиакосом»
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» на выезде проиграли «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» уверенно начал матч, выиграв первую четверть с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок также остался за греческим клубом — к большому перерыву счёт на табло был 49:42 в пользу греческой команды.

После большого перерыва подопечные Римаса Куртинайтиса смогли прибавить в игровом аспекте и отыграть четыре очка к заключительной четверти.В четвёртой десятиминутке «Химкам» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд, совершив рывок, однако в концовке грекам удалось сравнять счёт, переведя матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке «Олимпиакос» оказался сильнее — гостям удалось набрать всего два очка. Итоговый счёт встречи — 108:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2) в пользу «Олимпиакоса».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Георгиос Принтезис, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Вассилис Спанулис — 18 очков и 10 передач. В составе гостей самым результативным стал Алексей Швед, набравший 36 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
18 декабря 2019, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
109 : 98
ОТ
Химки
Химки, Россия
Олимпиакос: Принтезис - 26, Папаниколау - 18, Спанулис - 18, Милутинов - 16, Пол - 8, Рид - 7, Везенков - 6, Рочести - 4, Черри - 4, Рабит - 2, Болдуин, Кониарис
Химки: Швед - 36, Эванс - 17, Букер - 12, Йеребко - 10, Дайр. Бертанс - 9, Карасёв - 8, Крамер - 5, Йович - 1, Вяльцев, Гилл, Зайцев, Моня
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