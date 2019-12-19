36 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче Евролиги с «Олимпиакосом»

Подмосковные «Химки» на выезде проиграли «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» уверенно начал матч, выиграв первую четверть с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок также остался за греческим клубом — к большому перерыву счёт на табло был 49:42 в пользу греческой команды.
После большого перерыва подопечные Римаса Куртинайтиса смогли прибавить в игровом аспекте и отыграть четыре очка к заключительной четверти.В четвёртой десятиминутке «Химкам» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд, совершив рывок, однако в концовке грекам удалось сравнять счёт, переведя матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке «Олимпиакос» оказался сильнее — гостям удалось набрать всего два очка. Итоговый счёт встречи — 108:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2) в пользу «Олимпиакоса».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Георгиос Принтезис, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Вассилис Спанулис — 18 очков и 10 передач. В составе гостей самым результативным стал Алексей Швед, набравший 36 очков.
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